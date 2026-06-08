Мэрия Перми согласовала цвета еще четырех зданий на «гостевом маршруте»

Напомним, 1 сентября 2025 года в Перми вступили в силу изменения в правила благоустройства территории города, которые касаются размещения вывесок на «гостевом маршруте». Размещение вывесок должно осуществляться в соответствии с колерным паспортом. Вывески должны быть приведены в соответствие с требованиями до 1 сентября 2026 года.