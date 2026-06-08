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Опубликован график работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор в День России

Стало известно, в какое время можно будет воспользоваться переправой с 12 по 14 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Жителям и гостям Нижнего Новгорода представили график работы канатной дороги в пятницу, субботу и воскресенье. Напомним, эта неделя будет для трудоустроенных граждан короткой — в офис и на производство им придется выйти четыре раза вместо пяти: 12 июня жители страны будут праздновать День России.

12 июня канатная дорога Нижний Новгород — Бор будет работать с девяти утра до десяти вечера.

13 июня воздушная переправа откроется в 06:45 и прекратит обслуживание пассажиров в 22:00.

14 июня прокатиться на канатке можно будет с 09:00 до 22:00.

Ранее мы рассказывали о том, где будет запрещена остановка и парковка автомобилей 8 и 9 июня.