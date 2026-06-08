Аэропорт Хурба в Хабаровском крае возобновит работу в 2027 году

Дмитрий Демешин вместе с делегацией Хабаровского края на ПМЭФ-2026 встретился с потенциальными инвесторами. По итогам подписаны стратегически важные соглашения с крупными российскими компаниями. В ходе встречи затронули тему транспортной доступности и авиасообщения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.