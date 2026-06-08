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Аэропорт Хурба в Хабаровском крае возобновит работу в 2027 году

Жители Комсомольска-на-Амуре ждут больших самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Демешин вместе с делегацией Хабаровского края на ПМЭФ-2026 встретился с потенциальными инвесторами. По итогам подписаны стратегически важные соглашения с крупными российскими компаниями. В ходе встречи затронули тему транспортной доступности и авиасообщения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор обсудил с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским расширение летной программы. Всего у компании из Хабаровска 13 направлений полетов, включая страны АТР.

В следующем году планируется возобновить работу аэропорта «Хурба», который сделает большую авиацию доступной для жителей Комсомольска-на-Амуре и ближайших районов. В прошлом году в Хабаровске уже обновился аэровокзальный комплекс.

Для отдаленных территорий края транспортная доступность остается жизненно важным вопросом. Дополнительные рейсы и возобновление работы аэропорта помогут решить проблему транспортной изоляции северных районов. Пассажиры получат больше возможностей для поездок по краю и за его пределы.