Как Екатеринбург отметит День России

«Мы будем проводить этнофестиваль “Созвучие голосов России”, — рассказала Марина Боровкова, директор Уральского центра народного искусства. — Начинаем мы свою программу с концерта Уральского государственного русского оркестра “Расскажи мне, колокол”. Зрители видят и услышат, как много существует интересных народных инструментов. В другом зале будет проходить интерактивная встреча с группой “Фолкъ-Толкъ”.