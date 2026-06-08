Как Екатеринбург отметит День России

«Наша главная задача — зародить зерно интереса к славной истории нашей большой страны, — отметил на пресс-конференции в ТАСС Илья Марков, министр культуры Свердловской области. — На этом строится вся программа праздника. Мы постараемся не перегрузить гостя праздника какими-то заумностями, предложить быстрые форматы знакомства [с историей страны]».
Среди ключевых локаций праздника — Исторический сквер, Уральский центр народного искусства, ЦПКиО имени Маяковского. Помимо этого, горожане смогут бесплатно посетить мультимедийный парк «Россия — моя история», ознакомиться с выставочными проектами в Центре традиционной народной культуры. В парке «Южный» для детей и подростков пройдет спортивный фестиваль, где будут организованы мастер-классы, массовые тренировки, образовательные блоки.
«Мы будем проводить этнофестиваль “Созвучие голосов России”, — рассказала Марина Боровкова, директор Уральского центра народного искусства. — Начинаем мы свою программу с концерта Уральского государственного русского оркестра “Расскажи мне, колокол”. Зрители видят и услышат, как много существует интересных народных инструментов. В другом зале будет проходить интерактивная встреча с группой “Фолкъ-Толкъ”.
Город также примет участие во Всероссийской хоровой акции. По словам Любови Бондаренко, замдиректора департамента культуры Екатеринбурга, будет задействовано около ста хоровых коллективов. Так, например, центральным событием дневной программы в парке имени Маяковского станет выступление Московского народного хора. Музыканты представят зрителям аутентичные песни регионов России, наигрыши на традиционных инструментах, обработки фольклорных песен.