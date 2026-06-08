«Подтопленные дома и упавшие деревья». МЧС сказало о последствиях сильного ливня с ветром в Беларуси

Ливень с сильным ветром повалил деревья и подтопил несколько домов в Беларуси. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В результате прохождения сильного ливня, грозы, шквалистого ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду, в Гомельской области за прошедшие сутки было зафиксировано три случая падения деревьев. Спасатели провели их распиловку и уборку.
Кроме того, в Чашникском районе Витебской области сотрудники МЧС также привлекались для уборки упавшего дерева.
В Минской области утром 8 июня спасатели трижды оказывали помощь в откачке воды из подтопленных подворий домов в Слуцке и Солигорске.
В Беларуси сильный ветер повалил несколько деревьев, а ливень подтопил дома. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.
В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.
Ранее синоптики назвали районы Беларуси, где пройдут сильные дожди 8 июня.
А вот что произошло в Витебске, где МЧС работает на месте провала грунта у жилого дома.
Также мы собрали, что случилось в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли: «Птицы несколько дней кружили над местом».