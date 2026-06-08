Любителям литературы, музыки и видеоигр: бесплатные события в Калининграде для тех, кому надоело сидеть дома

Всех желающих приглашают на тренировку, которая поможет разбудить мозг, а также улучшить память, внимание и концентрацию. Лектор расскажет о методах, которые позволяют быстрее запоминать информацию, дольше сохранять фокус и эффективнее работать с разными задачами.