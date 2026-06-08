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Любителям литературы, музыки и видеоигр: бесплатные события в Калининграде для тех, кому надоело сидеть дома

Рассказываем, куда можно сходить и не потратиться.

Источник: Клопс.ru

Короткая рабочая неделя вновь порадует калининградцев разнообразием событий. Жителей и гостей города приглашают на бесплатные концерты, занятия и лекции. «Клопс» представляет традиционный обзор мероприятий со свободным входом.

Практическое занятие по майнд-фитнесу16+

Когда: вторник, 9 июня, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Всех желающих приглашают на тренировку, которая поможет разбудить мозг, а также улучшить память, внимание и концентрацию. Лектор расскажет о методах, которые позволяют быстрее запоминать информацию, дольше сохранять фокус и эффективнее работать с разными задачами.

Встречу проведёт тренер по развитию когнитивных функций Анастасия Денисенкова.

Вход свободный.

Информационная встреча для разработчиков компьютерных игр16+

Когда: вторник, 9 июня, 18:30.

Где: КГТУ (Советский проспект, 1, 2 этаж).

Центр креативных индустрий организует встречу для разработчиков компьютерных игр. Участники узнают о реестре субъектов креативных индустрий Калининградской области и мерах поддержки IT-сообщества, а также обсудят совместные мероприятия для отрасли и будущее фестиваля PLAYPORT.

Спикеры:

Роман Стручков — основатель Центра коммуникации IT- и креативных индустрий «Резаниум», соучредитель галереи современного искусства ArtGart; Сергей Гиммельрейх — гейм-дизайнер, инди-разработчик, основатель пространства «Индикатор», популяризатор авторских игр; Анна Грин — руководитель Mayam virtual studio (специалисты по CG, 3D, нейросетям, программисты, разработчики). Обладатель премии Сколково Инноватор 2023.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Концерт ко дню рождения А. С. Пушкина6+

Когда: вторник, 9 июня, 17:00.

Где: филиал «Балтийский» ЦМШ-АИИ (Солнечный бульвар, 27, корпус 4).

Концерт, посвящённый Александру Пушкину, подготовили совместно Балтийский филиал ЦМШ-АИИ и Калининградский областной музыкальный театр. В программе — номера из оперы Цезаря Кюи «Пир во время чумы», а также романсы и хоровые сочинения композитора на стихи поэта.

Исполнители:

солисты музыкального театра: Александр Дудницкий, Михаил Петров, Виктория Шевцова, Сергей Сельдяков, Мария Мухомедьярова, Ольга Литвинова; хор музыкального театра; сводный симфонический оркестр театра и учащихся филиала.

Дирижёр и режиссёр-постановщик концертной версии — Александр Зингер.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Концерт «Любовь моя — Россия»6+

Когда: среда, 10 июня, 14:00.

Где: Дом книжного наследия XX века имени Н. С. Гумилёва (Тельмана, 28).

Концерт вокального ансамбля волонтёров «Вдохновение» будет посвящён Дню России. В программе прозвучат хиты русских и советских композиторов, а также народные песни и любимые композиции прошлых лет.

Руководитель ансамбля — заслуженный работник культуры РФ Нэлли Яковлева.

Вход свободный.

Лекция «Эстетика руин, или как подарить будущее руинированным памятникам»16+

Когда: среда, 10 июня, 19:00.

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61).

Встречу проведёт Василий Плитин — создатель и руководитель «Хранителей руин». Он расскажет о главных результатах волонтёрской работы и объявит свежие планы организации на ближайшие годы.

Встреча проходит в рамках выставки «Быть руиной»0+. Вход свободный.

Отчётный концерт «С любовью к России!»0+

Когда: пятница, 12 июня, 11:00.

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7).

Концертную программу, посвящённую Дню России, представят театр танца «Янтарные миниатюры» и школы «Тип-топ».

Вход свободный.

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