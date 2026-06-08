В удмуртской деревне Ныргында прошел национальный праздник «Семык»

Марийский национальный праздник «Семык» состоялся 30 мая в деревне Ныргында Удмуртской Республики в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Каракулинского района.
Событие объединило более 2500 участников. Праздник был приурочен к юбилею советского писателя, педагога и общественного деятеля Ильи Ломберского (Токмурзина). Главным символом праздника стало полотенце-оберег, представляющее «дорогу дружбы» между поколениями. Концепция мероприятия — «Три брата — три пути к единству» — подчеркивает историческую значимость деревни Ныргында как культурного центра марийского народа и укрепляет связи между поколениями через традиции.
Марийцы, проживающие в Удмуртии, составляют важную часть национального многообразия региона. Наравне с другими народами они сохраняют свой язык, культуру и обычаи, передавая их из поколения в поколение. Такие праздники не только подчеркивают уникальность марийской культуры, но и привлекают внимание к деревням республики.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.