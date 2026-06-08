Школьники и лесопромышленники собрали 5 тонн макулатуры в Прикамье

«Семь лет назад мы начинали с небольшого сбора макулатуры, а сегодня это целая экосистема просвещения и практики. Особенно радует, что дети становятся авторами идей: их проекты по переработке пластика и энергосбережению порой удивляют даже нас, взрослых. В этом году, например, ребята предложили решения по утилизации новогодних елей, представили результаты многолетних наблюдений за гнездованием грачей и поделились историей спасения дикого животного. Спасибо школе, родителям и, конечно, юным экоактивистам за неравнодушие. Вместе мы делаем посёлок чище и осознаннее», — поделилась Наталья Шистерова, эколог комбината «Свеза» в Уральском.