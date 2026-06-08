Глеб Никитин поздравил соцработников Нижегородской области с праздником

Глава региона подчеркнул, что социальные работники берут на себя важную миссию: становятся опорой для одиноких пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью и детей, оставшихся без родительской заботы. По словам губернатора, эти специалисты помогают старшим сохранять не только здоровье, но и внутреннее равновесие, поддерживают семьи в кризисных ситуациях, а также оказывают содействие участникам специальной военной операции и их близким.