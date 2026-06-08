Глеб Никитин поздравил соцработников Нижегородской области с праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников сферы социальной защиты с профессиональным праздником. Он отметил, что их ежедневный труд — это проявление редкой душевной щедрости и силы, по сути — настоящий нравственный подвиг.
Глава региона подчеркнул, что социальные работники берут на себя важную миссию: становятся опорой для одиноких пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью и детей, оставшихся без родительской заботы. По словам губернатора, эти специалисты помогают старшим сохранять не только здоровье, но и внутреннее равновесие, поддерживают семьи в кризисных ситуациях, а также оказывают содействие участникам специальной военной операции и их близким.
Глеб Никитин добавил, что на такую самоотверженную работу способен лишь человек с искренней добротой, большим терпением и живым желанием облегчить чужую боль. В завершение он поблагодарил социальных работников за неравнодушие и чуткость, пожелав, чтобы всё добро, которое они дарят окружающим, возвращалось к ним в виде крепкого здоровья, семейного счастья и искренней благодарности.
Ранее «Кризисная квартира» открылась в Нижнем Новгороде.