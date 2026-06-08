Бывший ресторан «Пират» в Тамбове подешевел на 15 млн рублей

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что цена на многофункциональный бизнес-центр «Арсенал» в Центральном районе Воронежа (улица Арсенальная, 3) выросла до 420 млн руб. Лот включает в себя пятиэтажное здание общей площадью более 5,9 тыс. кв. м с земельным участком 2,6 тыс. кв. м.