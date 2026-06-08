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Журналистка из Югры вошла в топ-5 конкурса красоты в Китае

Корреспондент издания «Югорский снегирь» Мирослава Демидова вошла в пятерку лучших на международном конкурсе красоты в Китае.

Корреспондент издания «Югорский снегирь» Мирослава Демидова вошла в пятерку лучших на международном конкурсе красоты в Китае. Главную корону завоевала тоже жительница Югры Полина Кройтер, пишет «Вестник Сургутского района».

Конкурс проходил со 2 по 5 июня в Шанхае. В нем принимали участие представительницы России, Китая, США и других стран. В финале конкурсантки представили три образа: национальный костюм, красное вечернее платье и роскошный наряд.

«Рада, что удалось посетить Китай. Это прекрасная, дружелюбная страна. Рада, что приняла участие в этом конкурсе. Все было организовано на высшем уровне», — поделилась Мирослава.

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