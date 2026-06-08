Бастрыкин поручил доложить о загрязнении реки в селе Пермского округе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки загрязнения реки в селе Култаево, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В СМИ и соцсетях сообщается, что одно из промышленных предприятий длительное время сбрасывает канализационные стоки в местную реку. Водоём загрязняется, распространяется неприятный запах. Контролирующие органы выявляли нарушения, но меры к их устранению не принимаются.
В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о её ходе и о мерах по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Напмоним, жители частного сектора в микрорайоне Камская долина жалуются на неприятный запах канализации.