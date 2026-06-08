Бастрыкин поручил доложить о загрязнении реки в селе Пермского округе

В СМИ и соцсетях сообщается, что одно из промышленных предприятий длительное время сбрасывает канализационные стоки в местную реку. Водоём загрязняется, распространяется неприятный запах. Контролирующие органы выявляли нарушения, но меры к их устранению не принимаются.