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Бастрыкин поручил доложить о загрязнении реки в селе Пермского округе

Водоём загрязняется, распространяется неприятный запах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки загрязнения реки в селе Култаево, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В СМИ и соцсетях сообщается, что одно из промышленных предприятий длительное время сбрасывает канализационные стоки в местную реку. Водоём загрязняется, распространяется неприятный запах. Контролирующие органы выявляли нарушения, но меры к их устранению не принимаются.

В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о её ходе и о мерах по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Напмоним, жители частного сектора в микрорайоне Камская долина жалуются на неприятный запах канализации.