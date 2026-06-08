Посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить в нижегородском аэропорту

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова может присоединиться к пилотному проекту по использованию биометрических технологий при посадке на авиарейсы. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона в своем макс-канале.