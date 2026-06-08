Посадку на рейсы по биометрии планируют внедрить в нижегородском аэропорту

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова может присоединиться к пилотному проекту по использованию биометрических технологий при посадке на авиарейсы. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона в своем макс-канале.
Нововведение позволит пассажирам проходить контроль перед вылетом без предъявления паспорта, подтверждая личность с помощью данных из Единой биометрической системы.
По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, после получения необходимых согласований аэропорту предстоит установить специальное оборудование.
При успешной реализации всех этапов проекта новый способ посадки заработает в Нижнем Новгороде уже в этом году. Окончательные сроки будут зависеть от темпов подготовки инфраструктуры.
Напомним, что семь рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 8 июня.