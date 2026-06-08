На севере Красноярского края отпраздновали эвенкийский Новый год

Мобильный модульный пункт сможет работать в районах кочевий и традиционного промысла. В нем будут принимать и проводить первичную переработку продукции оленеводства, рыболовства и дикоросов. На выходе получат замороженные и копченые мясные и рыбные полуфабрикаты, сушеные дикоросы, а также продукцию глубокой переработки сырья. Мощность комплекса составит 562 килограмма в сутки, рассказали в правительстве края.