На севере Красноярского края отпраздновали эвенкийский Новый год

В поселках Эвенкии прошли праздничные мероприятия, посвященные Мучуну — эвенкийскому новому году. Более тысячи человек приняли участие в национальных играх, посетили выставки, концерты и мастер-классы. Это один из главных праздников коренных малочисленных народов Севера.
Самые масштабные торжества состоялись в Туре. Родовые общины установили 15 чумов, что стало рекордом за всю историю праздника. Гости знакомились с традиционным укладом жизни эвенков, пробовали блюда национальной кухни, посещали выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, проинформировала пресс-служба краевого кабмина.
По традиции Мучун начался с обрядов очищения Икэнипкэ и Сэвэки. В программу также вошли состязания сонингов — эвенкийских богатырей, национальные виды спорта, традиционные игры и показ национальной одежды «Эвэды тэтыгэл». На сцене выступили творческие коллективы округа, а специальным гостем праздника стала эвенкийская шаманка из Бурятии.
В Ванаваре после традиционных обрядов участники праздника повязали разноцветные ленты на березу и совершили «подношение духу огня». Для гостей приготовили уху на костре и эвенкийский суп «силэ». Учреждения культуры организовали выставки, викторины, национальные игры, мастер-классы и концерт с традиционным хороводом «Ёхорьё».
В Байките Новый год встретили национальными песнями, танцами и обрядами. Мастерицы представили выставку северных сувениров, а хозяйки чумов угощали гостей блюдами национальной кухни.
Мучун остается одним из самых ярких событий культурной жизни Эвенкии, помогая сохранять традиции, язык и уникальное наследие коренных малочисленных народов Севера. Празднование проходит в рамках Года единства народов России, объявленного президентом страны, и способствует укреплению межнационального согласия в крае.
Кстати.
В другом северном округе Красноярского края — на Таймыре — тоже есть новости, связанные с традиционным укладом жизни. В агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов региона подвели итоги отбора на получение субсидий. Победитель откроет на полуострове новый мобильный заготовительно-перерабатывающий пункт.
Субсидия на реализацию проекта равна примерно 20 миллионам рублей. Он получил поддержку в рамках региональной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».
Мобильный модульный пункт сможет работать в районах кочевий и традиционного промысла. В нем будут принимать и проводить первичную переработку продукции оленеводства, рыболовства и дикоросов. На выходе получат замороженные и копченые мясные и рыбные полуфабрикаты, сушеные дикоросы, а также продукцию глубокой переработки сырья. Мощность комплекса составит 562 килограмма в сутки, рассказали в правительстве края.