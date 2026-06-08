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Холодная весна оставила волгоградцев без урожая абрикосов и вишни

Волгоградские дачники, как никто другой знающие о последствиях резкой перемены погоды, рискуют вновь.

Волгоградские дачники, как никто другой знающие о последствиях резкой перемены погоды, рискуют вновь остаться без урожая. Из-за дождливой и прохладной весны в этом году часть садоводов не досчитается абрикосов, вишни и черешни.

— В конце апреля плодовые деревья покрылись плотными белыми «шапками». Признаться честно, надежды на будущий урожай были большие. Но из-за холодов — по ночам температура опускалась до 3−4 градусов, — пчелы не смогли как следует опылить деревья, и сейчас на вишне зреет всего несколько плодов. Такая же печальная картина и с абрикосом. Видимо, придется покупать привозное, — рассказали волгоградцы.

Волгоградские агрономы подтверждают слова дачников, списывая неурожай косточковых не только на скачки температур, но и на не характерное для региона обилие осадков.

— Этот год выдался для нас нетипичным, — признает декан факультета агробиотехнологий ВолГАУ Александр Сарычев. — Из-за интенсивных осадков насекомые отработали слабо. В итоге деревья, не получившие полноценного опыления, дают меньшее количество плодов. Но все-таки говорить о полном дефиците было бы слишком громко. Пускай и не такой обильный, как в прошлые годы, но урожай косточковых в этом году все-таки будет.

В выходные обильный град, обрушившийся на Камышинский район, оставил дачников и без урожая редиски.

— Все, редиски и салата у нас больше нет — только-только собрали первый урожай, — с грустью констатировали дачники.

Фото Павла Мирошкина.