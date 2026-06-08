Холодная весна оставила волгоградцев без урожая абрикосов и вишни

— Этот год выдался для нас нетипичным, — признает декан факультета агробиотехнологий ВолГАУ Александр Сарычев. — Из-за интенсивных осадков насекомые отработали слабо. В итоге деревья, не получившие полноценного опыления, дают меньшее количество плодов. Но все-таки говорить о полном дефиците было бы слишком громко. Пускай и не такой обильный, как в прошлые годы, но урожай косточковых в этом году все-таки будет.