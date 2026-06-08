Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае 15 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по математике

Результаты станут известны не позднее 21 июня.

Источник: Комсомольская правда

8 июня в Красноярском крае 15 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по профильной и базовой математике. В региональном Министерстве образования добавили, что всего было открыто 160 пунктов проведения экзамена.

Профильную математику выбрали 6988 человек, базовую — 8164.

— В 2026 году ЕГЭ по профильной математике стал самым популярным предметом по выбору среди выпускников. Его предпочли 46 процентов ребят — на два процента больше, чем было в прошлом году, — говорит министр образования края Татьяна Гридасова.

Математика — обязательный для сдачи предмет, однако ребята сами выбирают, какой именно уровень: базовый или профильный. Чтобы получить аттестат об окончании школы, выпускник должен сдать два предмета (русский язык и математику) на удовлетворительный результат.

Экзамен по профильной математике длится 3 часа 55 минут. Его выбирают те, кто планирует поступать в технические и ИТ-вузы.

Результаты по этим экзаменам станут известны не позднее 21 июня.

Основной этап ЕГЭ продлится до 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Выпускники прошлых лет сдают экзамен в резервные дни — с 22 по 25 июня.