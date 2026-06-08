В Красноярском крае 15 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по математике

8 июня в Красноярском крае 15 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по профильной и базовой математике. В региональном Министерстве образования добавили, что всего было открыто 160 пунктов проведения экзамена.
Профильную математику выбрали 6988 человек, базовую — 8164.
— В 2026 году ЕГЭ по профильной математике стал самым популярным предметом по выбору среди выпускников. Его предпочли 46 процентов ребят — на два процента больше, чем было в прошлом году, — говорит министр образования края Татьяна Гридасова.
Математика — обязательный для сдачи предмет, однако ребята сами выбирают, какой именно уровень: базовый или профильный. Чтобы получить аттестат об окончании школы, выпускник должен сдать два предмета (русский язык и математику) на удовлетворительный результат.
Экзамен по профильной математике длится 3 часа 55 минут. Его выбирают те, кто планирует поступать в технические и ИТ-вузы.
Результаты по этим экзаменам станут известны не позднее 21 июня.
Основной этап ЕГЭ продлится до 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Выпускники прошлых лет сдают экзамен в резервные дни — с 22 по 25 июня.