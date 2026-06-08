Бочаров провел совещание по итогам работы делегации на ПМЭФ-2026

Сегодня, 8 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по итогам участия делегации в ПМЭФ-2026. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на форуме волгоградские делегаты представили инвестпроекты, провели встречи с представителями Правительства РФ, федеральных ведомств, бизнеса, финансовых институтов и зарубежных делегаций.