Мини-теплица и более 2 кг запрещённых веществ: в Ачинске задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте синтетических и растительных наркотиков.
Операцию провели сотрудники наркоконтроля и инспекторы ДПС. На 662-м км трассы «Байкал» они остановили автомобиль Toyota под управлением мужчины.
Во время досмотра у водителя нашли полимерный пакет со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон массой около 3 г. По данным полиции, закладку подозреваемый забрал в Красноярске для личного употребления.
Однако на этом находки не закончились. Во время обыска по месту жительства мужчины оперативники обнаружили более 2 кг вещества растительного происхождения, приготовленного для дальнейшего сбыта.
Также, по данным МВД, мужчина оборудовал мини-теплицу для выращивания марихуаны. Полицейские изъяли 15 стеблей растения, фасовочный материал, электронные весы и измельчитель.
В отношении ранее не судимого ачинца возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств и незаконном хранении наркотических веществ.
По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.