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Мини-теплица и более 2 кг запрещённых веществ: в Ачинске задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте синтетических и растительных наркотиков.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте синтетических и растительных наркотиков.

Операцию провели сотрудники наркоконтроля и инспекторы ДПС. На 662-м км трассы «Байкал» они остановили автомобиль Toyota под управлением мужчины.

Во время досмотра у водителя нашли полимерный пакет со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон массой около 3 г. По данным полиции, закладку подозреваемый забрал в Красноярске для личного употребления.

Однако на этом находки не закончились. Во время обыска по месту жительства мужчины оперативники обнаружили более 2 кг вещества растительного происхождения, приготовленного для дальнейшего сбыта.

Также, по данным МВД, мужчина оборудовал мини-теплицу для выращивания марихуаны. Полицейские изъяли 15 стеблей растения, фасовочный материал, электронные весы и измельчитель.

В отношении ранее не судимого ачинца возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств и незаконном хранении наркотических веществ.

По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.