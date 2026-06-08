Работу общественного транспорта усилят в День России в Нижнем Новгороде

Нижегородцам пообещали усилить работу общественного транспорта в День России. Жителям главного города области будет проще добираться домой в вечернее время.
Напомним, День России в столице Приволжья и других городах страны будут отмечать 12 июня. Этот день будет выходным. Таким образом, нижегородцы и их соотечественники будут отдыхать на этой неделе три дня подряд — с пятницы по воскресенье.
Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), чтобы жителям и гостям города было удобнее посещать праздничные площадки, в День России планируется усилить работу автобусов в вечерние часы. Речь идет о маршрутах с номерами 1, 2, 12, 22, 29, 68, 72, 97, Э-13, Э-31, 238, 13, 26, 41, 43, 45, 70, 87, 90, 95, 130, 7 и 38.
Ранее мы публиковали график работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор на 12 — 14 июня.