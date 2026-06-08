Волгоградцам рассказали, как восстановить пароль от электронной подписи

Для того, чтобы восстановить забытый пароль от сертификата неквалифицированной электронной подписи, не нужно посещать налоговую инспекцию. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика (ЛКН), сообщают в УФНС по Волгоградской области.
Но сначала нужно отозвать текущий сертификат. Для этого необходимо:
зайти в раздел «профиль», нажав кнопку справа от «ФИО пользователя»;
перейти во вкладку «Настройки профиля»;
перейти на вкладку «Электронная подпись»;
кликнуть в открывшемся окошке на красную кнопку «Отозвать».
Далее можно будет запросить новый сертификат электронной подписи и задать новый пароль. Такие же действия следует предпринять, если срок действия сертификата истек.
Процедура займет несколько минут, а срок изготовления сертификата определен в сервисе до суток. После его готовности на этой же странице появится надпись: «Сертификат электронной подписи успешно выпущен». Срок его действия — 15 месяцев.
С помощью неквалифицированной электронной подписи в ЛКН можно подписать и направить в налоговый орган различные документы, к примеру, декларации по форме 3-НДФЛ, заявления или другое.
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