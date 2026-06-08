Волгоградцам рассказали, как восстановить пароль от электронной подписи

Для того, чтобы восстановить забытый пароль от сертификата неквалифицированной электронной подписи, не нужно посещать налоговую инспекцию. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика (ЛКН), сообщают в УФНС по Волгоградской области.