Ученые обнаружили древнего скорпиона-гиганта

Сотрудники Манчестерского университета и Музея естественной истории провели повторный анализ окаменелостей, найденных в XIX веке. В ходе исследования выяснилось, что существо Praearcturus gigas, которое на протяжении более ста лет классифицировалось как гигантское ракообразное, на самом деле является древним скорпионом. Как отмечается, это может быть крупнейшим представителем скорпионов за всю историю существования вида.