Ученые обнаружили древнего скорпиона-гиганта

Сотрудники Манчестерского университета и Музея естественной истории провели повторный анализ окаменелостей, найденных в XIX веке. В ходе исследования выяснилось, что существо Praearcturus gigas, которое на протяжении более ста лет классифицировалось как гигантское ракообразное, на самом деле является древним скорпионом. Как отмечается, это может быть крупнейшим представителем скорпионов за всю историю существования вида.
Первое описание останков было сделано в 1870-х годах. Из-за фрагментарности образцов ученые долгое время не могли определить их принадлежность. Существо относили к родственникам современных мокриц или иным ракообразным. Однако новые находки и применение современных методов анализа позволили пересмотреть старые образцы.
При сравнении ранее найденных окаменелостей с недавно обнаруженными специалисты выявили анатомические признаки, характерные для скорпионов. Это привело к изменению классификации данного организма.
«Образцы, собранные более века назад, все еще могут содержать совершенно новые данные. Повторно изучив их с помощью современных методов, мы можем сделать открытия, которые изменят наше понимание жизни на Земле», — заявил доктор Ричард Дж. Говард, куратор ископаемых членистоногих.
Согласно данным исследования, Praearcturus gigas обитал около 415 миллионов лет назад, в период, когда жизнь на суше только начинала формироваться. Длина древнего хищника составляла примерно один метр, а размер клешней превышал 16 сантиметров.
Особое внимание привлек тот факт, что столь крупный хищник существовал в эпоху, когда наземных животных было крайне мало. По мнению ученых, большую часть времени скорпион проводил в воде, где было больше пищи.
Открытие заставило палеонтологов пересмотреть причины гигантизма древних членистоногих. Ранее считалось, что большие размеры связаны преимущественно с условиями среды. Новый анализ показывает, что значительную роль могли играть и другие факторы, в том числе отсутствие серьезных конкурентов и благоприятные условия для развития.
Таким образом, данная находка позволила не только установить принадлежность давнего ископаемого, но и уточнить представления об экосистемах Земли сотни миллионов лет назад, когда первые крупные хищники начинали осваивать планету.