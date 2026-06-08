Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый второй россиянин поддержал бы четырехдневную рабочую неделю

Каждый второй экономически активный россиянин поддержал бы введение четырехдневной рабочей недели.

Каждый второй экономически активный россиянин поддержал бы введение четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.

За переход на четырехдневку высказались 53% респондентов. Против оказались 24%, еще 23% затруднились с ответом. Чаще всего идею поддерживает молодежь до 35 лет. Среди них за сокращенную рабочую неделю выступили 64% опрошенных. Среди россиян старше 45 лет сторонников меньше, 39%.

Если бы дополнительный выходной появился, россияне чаще всего тратили бы его на семью или отдых. Также участники опроса называли самообразование, домашние дела, подработку, хобби и активный отдых.

При этом работодатели пока почти не обсуждают переход на четырехдневную неделю. В 88% компаний сообщили, что такой вопрос у них не рассматривался. Только в 2% организаций идею назвали допустимой, а в 4% выступили против. Компаний, где сокращенный график уже реально введен, оказалось менее 1%. Еще в 1% организаций такой формат пробовали, но затем вернулись к обычному режиму.

Напомним, что глава Минтруда не увидел смысла в закреплении четырехдневной рабочей недели в законе.