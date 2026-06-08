Каждый второй россиянин поддержал бы четырехдневную рабочую неделю

Каждый второй экономически активный россиянин поддержал бы введение четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.
За переход на четырехдневку высказались 53% респондентов. Против оказались 24%, еще 23% затруднились с ответом. Чаще всего идею поддерживает молодежь до 35 лет. Среди них за сокращенную рабочую неделю выступили 64% опрошенных. Среди россиян старше 45 лет сторонников меньше, 39%.
Если бы дополнительный выходной появился, россияне чаще всего тратили бы его на семью или отдых. Также участники опроса называли самообразование, домашние дела, подработку, хобби и активный отдых.
При этом работодатели пока почти не обсуждают переход на четырехдневную неделю. В 88% компаний сообщили, что такой вопрос у них не рассматривался. Только в 2% организаций идею назвали допустимой, а в 4% выступили против. Компаний, где сокращенный график уже реально введен, оказалось менее 1%. Еще в 1% организаций такой формат пробовали, но затем вернулись к обычному режиму.
Напомним, что глава Минтруда не увидел смысла в закреплении четырехдневной рабочей недели в законе.