Каждый второй россиянин поддержал бы четырехдневную рабочую неделю

При этом работодатели пока почти не обсуждают переход на четырехдневную неделю. В 88% компаний сообщили, что такой вопрос у них не рассматривался. Только в 2% организаций идею назвали допустимой, а в 4% выступили против. Компаний, где сокращенный график уже реально введен, оказалось менее 1%. Еще в 1% организаций такой формат пробовали, но затем вернулись к обычному режиму.