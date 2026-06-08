Теплоэнергетики поздравили Канск с 390-летием

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания стала участником Дня города Канска и организовала для жителей большую интерактивную локацию. В день 390-летия города площадка энергетиков объединила игры, творчество, науку, семейные активности и живой разговор о том, как тепло и свет приходят в дома.
День города открылся ярким шествием, которое объединило около 2 000 человек. Колонны предприятий, организаций и учреждений прошли по улице 40 лет Октября до стадиона «Текстильщик». К торжеству коллективы заранее готовились под руководством администрации города.
Вместе с другими участниками по центральной улице прошли сотрудники Канской ТЭЦ и Канской теплосети — предприятий Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь.
После праздничного концерта на стадионе развернули работу интерактивные зоны, подготовленные компаниями, которые работают в Канске. Одной из самых полезных стала «Академия безопасности». Сотрудники Канской ТЭЦ и Канской теплосети в игровом формате показали детям, как пользоваться огнетушителем, и объяснили базовые навыки первой помощи. Ребята пробовали себя в роли спасателей, задавали вопросы и сразу применяли новые знания на практике.
Рядом кипела стройка: из больших кубиков дети собирали ТЭЦ. Так сложное производство превращалось в понятную игру, а слово «энергетика» — в живой образ: вот станция, вот трубы, вот дома, куда приходят свет и тепло.
Для юных художников и их родителей энергетики подготовили творческую зону. Гости вместе раскрашивали нарисованный город красками и фломастерами. Каждый добавлял Канску свои цвета — кто-то рисовал яркие дома, кто-то деревья, солнце, улицы и праздничное настроение.
Отдельное внимание привлёк музыкальный аттракцион, где велосипеды превратились в инструменты. Стоило начать крутить педали — и пространство наполнялось звуками. Так обычное движение становилось музыкой, а энергия буквально оживала на глазах.
Настоящей точкой притяжения стало научно-практическое шоу. Музей энергетики Красноярского края, созданный и поддерживаемый СГК, в простой и наглядной форме рассказал о законах физики, благодаря которым в домах жителей Канска есть тепло и свет. Дети и взрослые видели опыты, удивлялись, смеялись и узнавали, что за привычным комфортом стоят точные расчёты, оборудование и работа специалистов.
Здесь же соревновались в знаниях об энергетике, теплосетях, Канской ТЭЦ, экономии ресурсов и профессии энергетика. Вопросы викторины были разными: от простых и весёлых до тех, где нужно было подумать всей командой. Но самой большой и яркой точкой стала фотозона. Каска и жилет на несколько минут превращали даже самых юных гостей в энергетиков и от этой возможности никто не отказывался. Снимки с площадки стали частью большого семейного альбома Дня города.
«Канску 390 лет — это большая история, которую создавали несколько поколений жителей города. Канская ТЭЦ стала частью этой истории относительно недавно — в этом году ей исполняется 53 года. Тем не менее энергетика стала важной частью жизни Канска, фундаментом развития и благополучия. Всё это время мы живём и работаем вместе с городом, заботимся о том, чтобы в домах жителей всегда было тепло и светло. Потому что энергетика — это прежде всего про людей. Про комфорт в каждом доме, про стабильную работу школ, детских садов, больниц и предприятий. Поэтому мы продолжаем развивать систему теплоснабжения, повышая её надёжность, закрываем неэффективные котельные, улучшая экологию в городе. Канск растёт и меняется, и мы рады быть частью этих перемен. От всей души поздравляю наш город, его жителей с большим юбилеем! Желаю Канску дальнейшего развития и процветания, а каждой семье — мира, счастья, света и тепла!» — отметил директор Канской ТЭЦ Виктор Владимиров.
Глава Канского муниципального округа Константин Ковалев подчеркнул, что юбилей стал общим событием для всего города: «390 лет — это солидный возраст для города, и сегодня я с гордостью смотрю на то, как наши трудовые коллективы и жители объединились, чтобы отпраздновать этот день. Искренние эмоции на лицах участников шествия и громкие аплодисменты зрителей на стадионе “Текстильщик” — лучшее подтверждение того, что мы — большая и дружная семья. Спасибо каждому за вклад в развитие нашего города. С юбилеем!».
Площадка СГК стала одним из мест, где День города превратился в тёплую семейную встречу: дети пробовали новое, родители участвовали вместе с ними, а энергетики рассказывали о своей работе просто, понятно и с душой. За день локацию Компании посетили около 700 человек.