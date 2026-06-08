В Якутске завершился образовательный интенсив «Бизнес-дети»

Интенсив завершился защитой бизнес-проектов. В числе представленных идей были «Изготовление протезов при помощи 3Д-принтера», «Производство витаминного напитка из шишек и меда» и «Создание чехла для телефона с пауэрбанком». Победу одержала команда «Предприниматели» с проектом «Создание чехла сотового телефона с солнечной батареей», который был признан самым перспективным и технологичным.