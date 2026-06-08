В Якутске завершился образовательный интенсив «Бизнес-дети»

Образовательный интенсив «Бизнес-дети» проходил 3−4 июня в Якутске в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Республики Саха (Якутия).
В течение двух дней участники изучали основы маркетинга, финансовое планирование и создавали портрет целевой аудитории. Также состоялись мастер-классы по созданию кожаных брелоков, якутских оберегов и изготовлению логотипа своего будущего бренда. Кроме того, ребята встретились с предпринимательницей Акулиной Федоровой и посетили ИТ-компанию Drivee.
Интенсив завершился защитой бизнес-проектов. В числе представленных идей были «Изготовление протезов при помощи 3Д-принтера», «Производство витаминного напитка из шишек и меда» и «Создание чехла для телефона с пауэрбанком». Победу одержала команда «Предприниматели» с проектом «Создание чехла сотового телефона с солнечной батареей», который был признан самым перспективным и технологичным.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.