В Прикамье нашли управу на пенсионерку за помет и вонь от домашних птиц

Суд признал ответчицу в нарушении норм действующего законодательства. Ее уведомили о возбуждении исполнительного производства. В установленный законом она не исполнила в срок решение суда. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. руб., ограничил в праве выезда за пределы РФ и предупредил о наложении административных штрафов.