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«Наша отважная, гордая красотка»: в Челябинском зоопарке умерла леопард Лиза

В Челябинском зоопарке умерла леопард Лиза.

Источник: Челябинский зоопарк

Челябинский зоопарк потерял питомицу — умерла самка леопарда Лиза.

Хищная кошка дожила до весьма преклонного возраста 23 лет. 20 из них домом Лизы был зоопарк.

Годы брали свое, и, несмотря на все старания ветеринаров, в старости здоровье леопарда ухудшилось. Примерно месяц назад Лизу забрали во внутренний вольер, чтобы лучше за ней ухаживать. Но силы неуклонно покидали хищницу.

— Прощай, наша отважная, гордая красотка. Надеемся там, где ты сейчас, у тебя не болят твои лапки и нет больше этой противной хромоты, ограничивающей твою неистовую природу, — попрощались с питомицей в зоопарке.