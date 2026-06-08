«Наша отважная, гордая красотка»: в Челябинском зоопарке умерла леопард Лиза

Челябинский зоопарк потерял питомицу — умерла самка леопарда Лиза.
Хищная кошка дожила до весьма преклонного возраста 23 лет. 20 из них домом Лизы был зоопарк.
Годы брали свое, и, несмотря на все старания ветеринаров, в старости здоровье леопарда ухудшилось. Примерно месяц назад Лизу забрали во внутренний вольер, чтобы лучше за ней ухаживать. Но силы неуклонно покидали хищницу.
— Прощай, наша отважная, гордая красотка. Надеемся там, где ты сейчас, у тебя не болят твои лапки и нет больше этой противной хромоты, ограничивающей твою неистовую природу, — попрощались с питомицей в зоопарке.