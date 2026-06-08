Хоккей «растёт» на Донбассе

«Это не просто победа, а настоящий прорыв и заслуженный триумф. Если в сезоне 2024/2025 хоккейный клуб “Донецк” занял 18-е место из 28 в финале соревнований в Сочи, то уже в новом — стал бронзовым победителем. Вот что значит характер, труд и вера в себя», — подчеркнул Денис Пушилин.