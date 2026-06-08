КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава ДНР отметил заслуги хоккейного клуба «Донецк», который стал бронзовым призером в Лиге Будущих Чемпионов 40+ на фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи.
«Это не просто победа, а настоящий прорыв и заслуженный триумф. Если в сезоне 2024/2025 хоккейный клуб “Донецк” занял 18-е место из 28 в финале соревнований в Сочи, то уже в новом — стал бронзовым победителем. Вот что значит характер, труд и вера в себя», — подчеркнул Денис Пушилин.
Об этом сообщил ТГ-канал Правительства ДНР.
16+
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше