15,9 тысяч самозапретов на получение кредитов установили нижегородцы в мае

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что постепенное уменьшение спроса на услугу может объясняться двумя факторами. Во‑первых, значительная часть заинтересованных граждан уже успела воспользоваться механизмом самозапрета. Во‑вторых, свою роль сыграли достигнутые успехи в противодействии мошенникам — именно на борьбу с ними изначально и был нацелен соответствующий закон.