15,9 тысяч самозапретов на получение кредитов установили нижегородцы в мае

В мае 2026 года жители Нижегородской области оформили 15,9 тысячи самозапретов на кредиты. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), показатель сократился на 28,2% относительно апреля.
Большинство заявителей — 14,1 тысячи человек — воспользовались для этой процедуры порталом «Госуслуги». Ещё 1,8 тысячи нижегородцев оформили самозапрет через МФЦ.
Регион оказался в топ‑5 субъектов РФ, где в мае зафиксировано наиболее заметное снижение числа новых самозапретов.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что постепенное уменьшение спроса на услугу может объясняться двумя факторами. Во‑первых, значительная часть заинтересованных граждан уже успела воспользоваться механизмом самозапрета. Во‑вторых, свою роль сыграли достигнутые успехи в противодействии мошенникам — именно на борьбу с ними изначально и был нацелен соответствующий закон.
В масштабах всей страны в мае 2026 года россияне установили 775,5 тысячи самозапретов на займы и кредиты — это на 27,3% меньше, чем месяцем ранее.
Ранее мошенники заставили нижегородку перевести 9 млн рублей на «безопасный счет».