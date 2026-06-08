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МЧС сказало, что произошло в детском саду Витебска, откуда эвакуировали 70 детей

Что произошло в детском саду Витебска, откуда эвакуировали 70 детей и 15 взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало, что произошло в детском саду Витебска, откуда эвакуировали 70 детей.

Утром 8 июня 2026 года в детском саду, расположенном по проспекту Фрунзе, сработала пожарная автоматика. Приехавшие на место сотрудники МЧС не обнаружили источника загорания при обследовании здания.

МЧС рассказало, что произошло в детсаду Витебска, откуда эвакуировали взрослых и детей. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.

Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 70 детей, а также 15 взрослых. Никто не пострадал.

А вот что произошло в Витебске, где МЧС работает на месте провала грунта у жилого дома.

Ранее МЧС сказало о последствиях сильного ливня с ветром в Беларуси: «Подтопленные дома и упавшие деревья».

Кстати, синоптики назвали районы Беларуси, где пройдут сильные дожди 8 июня.

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