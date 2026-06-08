Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновили после атаки дрона

Сальдо уточнил, что место повреждения уже осмотрели специалисты. Ремонт поврежденного участка моста начнется в ближайшее время. Ранее мост в районе поселка Чонгар был атакован украинским дроном. В результате никто не пострадал, но движение через пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто.