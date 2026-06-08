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Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновили после атаки дрона

Проезд по мосту через Чонгарский пролив, который ранее атаковал украинский беспилотник, снова открыт. Движение запущено в реверсивном режиме. Специалисты уже осмотрели место повреждения, ремонт начнется в ближайшее время.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА Новости

Проезд по мосту через Чонгарский пролив, который ранее атаковал украинский беспилотник, снова открыт. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, транспорт пустили в реверсивном режиме.

«Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме», — говорится в сообщении главы области.

Сальдо уточнил, что место повреждения уже осмотрели специалисты. Ремонт поврежденного участка моста начнется в ближайшее время. Ранее мост в районе поселка Чонгар был атакован украинским дроном. В результате никто не пострадал, но движение через пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто.