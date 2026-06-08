Структура «Газпрома» потребовала еще 110 млн с «Тамбовской сетевой компании»

По данным арбитражной картотеки, с декабря 2016 года «Газпром межрегионгаз Тамбов» подал к ТСК 18 исков, в том числе пять с начала 2026-го. В середине апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что по одному из них с ответчика решили взыскать 95,7 млн руб. задолженности по восьми договорам поставки газа, заключенным в 2022 году. Также в апреле тамбовский арбитраж удовлетворил требования структуры «Газпрома» к ТСК на 118,4 млн руб. Изначально они составляли 201 млн руб., но впоследствии были уточнены.