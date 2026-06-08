Пермяк полгода ездит с открытым окном в новом авто

Житель Перми вынужден ездить с неисправным стеклоподъёмником в новом автомобиле, сообщает «Газета.ru».
Пермяк Дмитрий уже несколько месяцев не может добиться ремонта автомобиля, купленного у официального дилера. Два года назад он приобрёл «Чанган» за 1,5 млн рублей в пермском автосалоне.
Проблема возникла зимой: на пассажирской двери заклинило стекло, после чего оно перестало закрываться. В автосалоне, по словам мужчины, поломку признали гарантийной и пообещали заказать запчасти, однако никаких документов ему не выдали.
С тех пор, как утверждает Дмитрий, его неоднократно приглашали в салон, но ремонт не выполнялся. Каждый раз мужчине приходилось преодолевать около 140 километров с открытым окном.
В итоге он обратился в суд с иском почти на 4 млн рублей. По словам стороны истца, на заседании представитель дилера заявил, что клиент с подобной проблемой не обращался. При этом Дмитрий записывал общение с сотрудниками на видео и намерен использовать эти материалы в суде.