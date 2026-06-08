Пермяк полгода ездит с открытым окном в новом авто

В итоге он обратился в суд с иском почти на 4 млн рублей. По словам стороны истца, на заседании представитель дилера заявил, что клиент с подобной проблемой не обращался. При этом Дмитрий записывал общение с сотрудниками на видео и намерен использовать эти материалы в суде.