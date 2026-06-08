Пособника телефонных мошенников из Владимира будут судить в Нижнем Новгороде

По информации правоохранительных органов, подозреваемый получил предложение о заработке через мессенджер. По указанию неизвестных кураторов он обслуживал сим-боксы, менял сим-карты, обеспечивал доступ к интернету и выполнял другие поручения. Для конспирации мужчина арендовал несколько квартир в Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода, где размещалось оборудование.