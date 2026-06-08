БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России

«В целях повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня России Белорусская железная дорога назначила 3 дополнительных пары пассажирских поездов в сообщении Брест — Москва и Минск — Москва», — говорится в сообщении.
В частности, по маршруту Брест — Москва будут курсировать две дополнительные пары поездов.
Поезд № 248/285 Брест — Москва отправится из Бреста 11 июня в 1:03 и прибудет в Москву в 16:59. В обратном направлении поезд № 285 Москва — Брест отправится из столицы России 11 июня в 23:10 и прибудет в Брест 12 июня в 14.20.
Еще один поезд № 236/237 Брест — Москва будет отправляться из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня 2026 года в 4:15.
Что касается сообщения Минск-Москва, то поезд № 208/215 отправится из белорусской столицы 14 июня в 16:59 и прибудет в Москву 15 июня в 5:27. Обратно поезд № 215 отправится из Москвы 15 июня в 18:17 и прибудет в Минск 16 июня в 5:13.