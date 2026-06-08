БЖД назначила дополнительные поезда в Москву на День России

Еще один поезд № 236/237 Брест — Москва будет отправляться из Бреста 14 июня в 13:17 и прибудет в Москву 15 июня в 5:54. Обратно из Москвы состав отправится 15 июня в 11:17 и прибудет в Брест 16 июня 2026 года в 4:15.