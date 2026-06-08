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Июнь в Москве выполнит норму по солнечному сиянию, рассказала синоптик

Позднякова: норма солнечного сияния в Москве в июне будет выполена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Норма солнечного сияния в Москве в июне составляет 279 часов, велика вероятность, что она будет выполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в июне, при максимальной продолжительности светового дня, норма солнечного сияния составляет 279 часов.

«По развитию синоптических процессов в текущем месяце, велика вероятность, что норма по солнечному свету будет выполнена», — написала Позднякова в своем канале на платформе «Макс».

По ее словам, самый солнечный июнь в Москве был в 2008 году (371 час), а самый скудный на солнце — в 2003 году (160 часов).