Июнь в Москве выполнит норму по солнечному сиянию, рассказала синоптик

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Норма солнечного сияния в Москве в июне составляет 279 часов, велика вероятность, что она будет выполнена, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что в июне, при максимальной продолжительности светового дня, норма солнечного сияния составляет 279 часов.
«По развитию синоптических процессов в текущем месяце, велика вероятность, что норма по солнечному свету будет выполнена», — написала Позднякова в своем канале на платформе «Макс».
По ее словам, самый солнечный июнь в Москве был в 2008 году (371 час), а самый скудный на солнце — в 2003 году (160 часов).