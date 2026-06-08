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В Калининграде в ночь на вторник разведут мосты

Ограничения будут действовать примерно с одиннадцати вечера до пяти утра.

В Калининграде в ночь на вторник, 9 июня, разведут мосты Высокий и Юбилейный. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

«Традиционно сие действие происходит пока городские трамваи спят в депо», — говорится в сообщении мэрии города.

Напомним, мосты разводят по готовности судов к проходу, но только после того как последний трамвай уйдет в депо. Ориентировочное время — с 23:00 до 05:00.

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