Свадьба на сцене, гимн России и татарский от Zivert: чем удивил VK Fest в Казани

Свадьба на сцене, татарский от Zivert и выступления Feduk, Клавы Коки и других звезд — VK Fest во второй раз собрал гостей у Центра семьи «Казан». Масштабный опен-эйр в минувшее воскресенье собрало более 20 тыс. человек, пишет ИА «Татар-информ».
Фестиваль открылся исполнением гимна России.
VK Fest в Казани стартовал с выступления певицы Татьяны Куртуковой, исполнительницы хита «Матушка». На площадке у Центра семьи «Казан» она смогла удивить тысячи гостей, когда начала петь государственный гимн России.
После выхода со сцены Куртукова рассказала журналистам, что испытывала сильное волнение, поскольку открывать фестиваль и исполнять гимн страны — это почетно и ответственно.
«Но думаю, что справилась. Принимали очень круто, провожали ещё лучше. Поэтому всё классно», — сказала исполнительница журналистам.
Для выступления певица выбрала белый костюм российского дизайнера Саши Папанович. Куртукова отметила, что таким образом транслирует русский культурный код в своем сценическом образе.
Клава Кока оценила Казань и заинтересовалась губадией.
Одним из главных хедлайнеров фестиваля стала Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова), которая приехала в Казань вместе со своим женихом — блогером и ведущим Дмитрием Масленниковым. Во время концерта он появился на сцене во время исполнения композиции «Как я люблю тебя», посвященной их отношениям.
Общаясь с журналистами перед выступлением, певица призналась, что очень любит Казань и хотела бы чаще приезжать сюда не только по работе, но и для отдыха.
«Я очень люблю Казань. Мы живем в отеле с видом на реку [Казанку], на Казанский Кремль, который невероятной красоты. Здесь прекрасные люди. И мы снова рады быть здесь», — сказала артистка представителям СМИ.
При этом Клава Кока призналась, что пока не знакома с татарской кухней.
«У вас же все в основном с мясом, а я — вегетарианка», — пояснила певица.
Тогда журналисты посоветовали ей попробовать губадию, в состав которой входит рис, изюм, творог.
Ришат Тухватуллин назвал участие в VK Fest историческим событием.
Для народного артиста Татарстана и заслуженного артиста Башкортостана Ришата Тухватуллина приглашение на главную сцену фестиваля стало неожиданностью. В разговоре с журналистами он признался, что не знает, кто именно принимал решение о его участии, однако выразил благодарность организаторам.
«Я очень волнуюсь, по всему телу мурашки от такого масштабного события. Для меня участие в этом фестивале — крупное достижение», — заявил он.
На сцене Ришат Тухватуллин исполнил народные композиции и произведения современной татарской эстрады. Он анонсировал, что в этом году выпустит новый альбом на русском языке. По словам певца, этот проект требует от него освоения новых вокальных техник и выхода за рамки привычного формата.
Feduk назвал Казань своим вторым домом.
Исполнитель Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров) сразу отметил, что считает Казань одним из своих любимых городов благодаря особой атмосфере, архитектуре и местной кухне.
По словам музыканта, были периоды, когда он приезжал в Казань до восьми раз за год. Поэтому сегодня город воспринимается им практически как второй или третий дом после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь всегда душевно, красиво и вкусно, сказал он.
Отвечая на вопрос о любимом татарском блюде, Feduk признался, что первым вспоминает чак-чак, поскольку очень любит сладкое.
Журналисты также поинтересовались его сценическим образом и солнцезащитными очками, которые артист не снял даже в помещении. Рэпер объяснил это тем, что уже привык к такому стилю и чувствует себя в очках более комфортно.
Татарская сцена стала местом для росписи молодоженов.
Одним из самых необычных событий фестиваля стала свадебная церемония на сцене «Идель», посвященной татарской культуре и локальным артистам. Молодожены Елизавета и Зульфат познакомились через социальную сеть «ВКонтакте», а спустя три года отношений решили зарегистрировать брак именно на площадке VK Fest.
Невеста рассказала, что уже после первых сообщений почувствовала особую связь и восприняла знакомство как судьбоносное событие. Церемонию провела заслуженный работник культуры РТ, представитель Управления ЗАГС Казани Гузель Мухутдинова.
С поздравлением к молодоженам обратилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, которая зачитала послание от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Традиционное «Горько!» прозвучало над Казанкой не меньше пяти раз.
Татарская сцена объединила локальных исполнителей.
Сцена «Идель» второй год подряд стала пространством для артистов, работающих на стыке национальных традиций и современной музыки. Перед гостями фестиваля выступили Beku, Il’giz и Malsi Music, «Дышать», Defne, Gauga, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин и DJ Сулейман.
Всего зрители познакомились сразу с восемью новыми для фестиваля именами, представляющими актуальную музыкальную сцену Татарстана. Рядом со сценой работала тематическая зона «Сабантуй» с традиционными играми, спортивными активностями и национальными угощениями.
Организаторы подчеркнули, что проведение свадьбы и площадки Сабантуя именно на сцене «Идель» свидетельствует о том, что локальная культура перестает быть нишевым явлением и становится полноценной частью крупных федеральных фестивалей.
Сергей Безруков поговорил с молодежью о творчестве.
В рамках VK Лектория прошла встреча с народным артистом России, актером театра и кино, режиссером Сергеем Безруковым. Участники фестиваля получили возможность задать ему вопросы о профессии и творческом пути.
Отвечая на один из вопросов, Сергей Безруков отметил, что для режиссера принципиально важно заниматься только тем материалом, который действительно вызывает внутренний отклик.
«Самое главное для режиссера — не просто ставить спектакли, это должно тебя волновать. Вообще все, что ты делаешь на сцене и в кино, как режиссер и актер, должно тебя волновать. Если не волнует, тогда зачем за это браться», — ответил артист.
Также актер подчеркнул, что не стремится эпатировать публику, а рассматривает свою работу как попытку донести до зрителя собственное прочтение произведения.
В завершение встречи Сергей Безруков пожелал молодым людям оставаться честными, неравнодушными, беречь честь и достоинство, а также любить Родину.
Zivert завершила фестиваль обращением к зрителям.
Финальным выступлением на VK Fest в Казани стало выступление певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) 0. Артистка вышла на сцену с приветствием на татарском языке: «Рәхим итегез, Казань».
Певица тепло отозвалась о Казани и ее жителях. Со сцены она также обратилась к зрителям с коротким пожеланием: в простой фразе о жизни «в кайф» скрывается глубокий смысл, который каждый может интерпретировать по-своему.
Нейросеть выбрала хедлайнеров по интересам аудитории.
Итоги фестиваля подвела руководитель VK Fest Зоя Новикова. По ее словам, география гостей оказалась значительно шире ожидаемой: ради этого события люди приехали из разных городов России, включая Рязань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
Новикова раскрыла и принцип, по которым составлялся список хедлайнеров. Отбор артистов осуществлялся с помощью нейросети на основе данных сервиса «VK Музыка». По ее словам, организаторы ориентируются не на собственные предпочтения, а на реальные музыкальные интересы аудитории Татарстана.
Руководитель фестиваля также призналась, что после знакомства с татарской сценой изменила собственные музыкальные вкусы.
«Мой плейлист теперь полностью состоит из ваших артистов. Тухватуллин — это лучше, чем Джастин Бибер!».
По предварительным данным организаторов, VK Fest в Казани посетили более 20 тыс. человек. Организаторы считают, что фестиваль становится одним из самых популярных в стране, потому что не пытается копировать московскую или питерскую модель, а встраивается в локальную идентичность.