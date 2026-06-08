Свадьба на сцене, гимн России и татарский от Zivert: чем удивил VK Fest в Казани

По словам музыканта, были периоды, когда он приезжал в Казань до восьми раз за год. Поэтому сегодня город воспринимается им практически как второй или третий дом после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь всегда душевно, красиво и вкусно, сказал он.