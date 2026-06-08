«Финансирование иностранного государства»: пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам 3,7 млн рублей

финансировании иностранного государства. Заявление о преступлении поступило в ОМВД по Ленинградскому району.
Всё началось со звонка в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником службы доставки и под предлогом оформления заказа выманил у женщины персональные данные. Затем с ней связались другие аферисты — уже как сотрудники банка и представители силовых структур.
Мошенники сообщили пенсионерке, что к её банковским счетам получили доступ посторонние лица, которые пытаются перевести деньги на нужды иностранного государства. Чтобы «предотвратить хищение» и избежать уголовной ответственности, женщину убедили срочно перевести все сбережения на «безопасный счёт».
Введённая в заблуждение пенсионерка через банкомат перевела 3,75 миллиона рублей на счета, указанные злоумышленниками. Только после этого она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).