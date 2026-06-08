«Мама, не плачь, только мсти!» Как жил и погиб герой Олег Кошевой

Олегу Кошевому было всего 16 лет, когда он стал одним из лидеров подпольной организации «Молодая гвардия». В неё входил 71 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Одна из самых значимых операций — сожжение немецкой биржи труда со списками. Это спасло около двух тысяч молодых людей от угона в Германию на принудительные работы.
В начале января 1943 Олега Кошевого, как и других молодогвардейцев, расстреляли фашисты после жутких пыток. Мать едва опознала тело своего 16-летнего сына. В музее «Молодая гвардия» в Краснодоне (Луганская Народная Республика) хранятся личные вещи Олега Кошевого. Он был творческим юношей: рисовал акварелью, писал стихи. Возможно, из него мог бы выйти прекрасный художник, поэт, но война оборвала юную жизнь. 8 июня 2026 года исполнилось 100 лет со дня рождения Олега Кошевого. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Мама, не плачь!».
К 100-летию со дня рождения Олега Кошевого в музее «Молодая гвардия» в Краснодоне открылась выставка, посвящённая памяти героя. «На выставке представлены два рисунка Олега Кошевого. Это пейзажи, выполненные акварелью. На одном рисунке две берёзы у дороги, на другом — дерево на берегу реки», — рассказала rostov.aif.ru заведующая отделом научно-исследовательской экспозиционной работы Дарья Симчук.
В архивах музея сохранились и стихотворения героя. Некоторые из них он написал незадолго до своей трагической смерти. В проникновенных строчках он просит маму не плакать о нём, а мстить врагам:
«Мама, мама, не плачь, только мсти! Возвратятся к нам светлые дни. Правды, счастия луч золотой! Засияет над нашей землёй!».
Рядом с рисунками в витрине лежат рубашка-вышиванка Олега и кожаный футбольный мяч, напоминающий о довоенных днях, когда мальчик беззаботно играл с друзьями во дворе.
Как рассказала эксперт, Олег был коммуникабельным, разносторонним юношей. Он со многими дружил, делал в школе стенгазету, отлично стрелял, выбивая 49 очков из 50 возможных.
«Примечательно, что несмотря на явный гуманитарный склад ума, его главной мечтой было стать инженером», — уточнила Дарья Симчук.
Взялся за оружие.
В июле 1942-го семью Кошевых отправили в эвакуацию, но они не успели проехать далеко — немец быстро наступал, и Олег вернулся в Краснодон.
То, что он увидел в оккупированном городе, навсегда изменило его жизнь. На его глазах немец расстрелял женщину, а её грудного ребёнка жестоко убил. Также Олег видел, как немцы вывели людей в городской парк и заставили их рыть себе могилы. Там, связанные за руки, они стояли в ряд по пять. Их закапывали живыми.
В тот день, по воспоминаниям матери Олега, сын ходил по двору и всё спрашивал: «Где же достать оружие, одними листовками всего не сделаешь».
Оружие в итоге Олег раздобыл. Его пистолет тоже представлен на выставке.
В первых числах сентября 1942 года вокруг Олега и его товарищей сгруппировалось до 25 учащихся школ имени Горького и Ворошилова. Всего в «Молодой гвардии» был 71 человек. В начале января 1943 года немцы вышли на их след, начались аресты. Фашисты подвергали молодогвардейцев пыткам. Измученных, но ещё живых сбрасывали в шахты, расстреливали. Только восемь человек остались живы.
Не сдавался до последнего.
Несмотря на то, что музей ведёт свою работу уже более восьмидесяти лет, историки продолжают находить новые, порой леденящие душу факты биографии молодогвардейцев.
«Из нового, что появилось — это рассекреченные документы о казни. Там есть показания фашистов, которые принимали участие в казни Кошевого», — рассказывает Дарья Симчук.
Один из самых трагических эпизодов, подтверждённый теперь официальными бумагами, — последние минуты жизни Олега.
«Кошевого я запомнил — стрелять в него пришлось два раза. После выстрелов все арестованные упали на землю и лежали неподвижно. Только Кошевой привстал и посмотрел в нашу сторону. Это рассердило командира, он приказал жандарму Древитцу добить его. Древитц подошёл к Кошевому и выстрелом в затылок убил его», — говорил на показаниях один из палачей Якоб Шульц.
Вместе с Олегом Кошевым немцы убили ещё четверых молодогвардейцев — Ивана Земнухова, Сергея Тюленина, Ульяну Громову и Любовь Шевцову.
В 1943 году Олегу Кошевому было присвоено звание Герой Советского Союза посмертно.
Сегодня прямых родственников у Олега Кошевого не осталось. Его мама Елена Николаевна умерла в 1987 году в возрасте 80 лет. Всю свою послевоенную жизнь она посвятила патриотическому воспитанию молодёжи.
Олег Кошевой ушёл из жизни очень рано, но память о нём навсегда останется в сердцах потомков.