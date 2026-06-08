Правительство Нижегородской области пополнит автопарк возрожденными «Волгами»

Минувшей весной губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приобрел кроссовер Volga K50, став первым владельцем автомобиля возрожденного бренда. Редакция сайта pravda-nn.ru решила выяснить, собираются ли нижегородские власти пополнять автопарки новыми «Волгами».
Напомним, что в России будут выпускать кроссовер Volga K40 (аналог Geely Atlas), бизнес-седан Volga C50 (аналог Geely Preface) и флагманский кроссовер Volga K50 (аналог Geely Monjaro). Каждая из трех моделей «возрожденного» бренда доступна в трех комплектациях и пяти вариантах окраски кузова, а стоимость составит от 2,7 млн рублей. Все три модели выйдут в продажу у официальных дилеров марки 19 июня 2026 года.
В управлении делами администрации Нижнего Новгорода сообщили, что новые машины покупать для рабочих целей пока не планируют. Ранее мэрия уже приобрела несколько автомобилей отечественного производства взамен иномаркам, которые уже отслужили срок эксплуатации.
А в правительстве Нижегородской области редакции сайта pravda-nn.ru ответили, что хотят пополнить автопарк машинами Volga, в частности моделями К50 и С50. Автомобили пойдут на нужды ГБУ НО «Автобаза управления делами правительства Нижегородской области». Сколько конкретно авто будет закуплено, пока неизвестно.
Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, новый флагманский кроссовер Volga K50 представили на ПМЭФ. Модель построена на современной высокотехнологичной платформе класса D и является одной из самых просторных и вместительных в своём сегменте.