Правительство Нижегородской области пополнит автопарк возрожденными «Волгами»

Напомним, что в России будут выпускать кроссовер Volga K40 (аналог Geely Atlas), бизнес-седан Volga C50 (аналог Geely Preface) и флагманский кроссовер Volga K50 (аналог Geely Monjaro). Каждая из трех моделей «возрожденного» бренда доступна в трех комплектациях и пяти вариантах окраски кузова, а стоимость составит от 2,7 млн рублей. Все три модели выйдут в продажу у официальных дилеров марки 19 июня 2026 года.