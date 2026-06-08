Три района Самары остались без горячей воды на две недели

В эти же даты планировалось масштабное отключение в Куйбышевском районе. Однако теперь его проведут с 10 по 23 июня. Работы запланированы в границах улиц: Егорова, переулок Долотный, Хасановская, переулок Саратовский, Пугачевский тракт, переулок Ново-Молодежный, Придорожная, Бакинская, Стадионная, Калининградская.