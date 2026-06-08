За месяц к акции по раздельному сбору мусора присоединилось 5 учебных заведений Калининградской области, сообщает госпредприятие «Единая система обращения с отходами».
В мае контейнеры были установлены на территориях школы поселка Мельниково (Зеленоградский р-н), школы поселка Комсомольска (Гвардейский р-н), школы-интерната № 5 (Багратионовский р-н), детсада № 1 (Советский р-н) и Ульяновской школы (Неманский р-н).
Сегодня раздельный сбор организован уже в 50 учебных заведениях Калининграда и 15 муниципалитетах.
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