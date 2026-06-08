Защитник Никита Камалов подписал двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо»

Прошлый сезон хоккеист отыграл в череповецкой «Северстали», где набрал 24 очка и стал вторым бомбардиром среди защитников. Камалов стал лидером команды по силовым приемам, блокированным броскам и броскам по воротам, а три его шайбы оказались победными.