Защитник Никита Камалов подписал двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо»

Состав нижегородского «Торпедо» пополнил 30-летний защитник Никита Камалов, подписавший двухлетний контракт, сообщает пресс-служба автозаводского клуба. За 13 сезонов в КХЛ хоккеист провел 521 матч и набрал 108 очков, выступая за петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» и другие клубы.
Камалов известен как универсальный двусторонний защитник, способный жестко сыграть в обороне и эффективно помочь в атаке. В активе игрока также есть выступления за сборные России и золото Универсиады-2019.
Прошлый сезон хоккеист отыграл в череповецкой «Северстали», где набрал 24 очка и стал вторым бомбардиром среди защитников. Камалов стал лидером команды по силовым приемам, блокированным броскам и броскам по воротам, а три его шайбы оказались победными.
Трансфер прокомментировал генеральный директор хоккейного клуба Евгений Забуга: «Никита одинаково эффективен в разных тактических моделях. Для нашего коллектива очень важны его характер на льду и личные качества. Верим, что именно в Нижнем Новгороде он проведет свои лучшие хоккейные годы».
Ранее сообщалось, что форвард СКА Михаил Воробьёв перешёл в нижегородское «Торпедо».