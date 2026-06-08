На строительство дороги Калининград — Холмогоровка выделяют 740 млн рублей

На выполнение работ по строительству автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Калининград-Холмогоровка» выделяют порядка 740 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.
К поиску подрядчика готовится Управление дорожного хозяйства Калининградской области. Полный объём финансового обеспечения — 740 057 212 рублей. Финансирование рассчитано на два года. Порядка 271 млн планируют освоить в 2027 году, ещё 468,9 млн — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
О том, что областные власти планируют построить дорогу до Холмогоровки, стало известно в августе 2024 года. Она должна соединить улицу Докука в районе ТЦ «Кёниг-Молл» с улицей Южной в Холмогоровке. Проект предусматривает строительство двухполосной проезжей части с асфальтобетонным покрытием, тротуара шириной 2,25 метра и велодорожки шириной 3 метра. Расчётная скорость движения составит до 60 км/ч, пропускная способность — до 3600 автомобилей в час в обоих направлениях.
Для реализации проекта власти ранее утвердили планировку территории с межеванием 86 земельных участков общей площадью около 56,8 тыс. кв. м. Новая магистраль протяжённостью почти два километра пройдёт вдоль гаражного общества параллельно железной дороге и обеспечит транспортную связь развивающейся жилой застройки в районе Холмогоровки с Калининградом.
Напомним, в марте 2025 года облвласти заказали проектные и изыскательские работы для строительства автомобильной дороги «Калининград — Холмогоровка». На эти цели было выделено 18,8 млн рублей. Финансирование рассчитывалось на 2025 год. В марте 2026 года проект прошёл госэкспертизу.