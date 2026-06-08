На строительство дороги Калининград — Холмогоровка выделяют 740 млн рублей

О том, что областные власти планируют построить дорогу до Холмогоровки, стало известно в августе 2024 года. Она должна соединить улицу Докука в районе ТЦ «Кёниг-Молл» с улицей Южной в Холмогоровке. Проект предусматривает строительство двухполосной проезжей части с асфальтобетонным покрытием, тротуара шириной 2,25 метра и велодорожки шириной 3 метра. Расчётная скорость движения составит до 60 км/ч, пропускная способность — до 3600 автомобилей в час в обоих направлениях.