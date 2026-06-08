Как жил и погиб герой Олег Кошевой

Олегу Кошевому было всего 16 лет, когда он стал одним из лидеров подпольной организации «Молодая гвардия». В неё входил 71 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Одна из самых значимых операций — сожжение немецкой биржи труда со списками. Это спасло около двух тысяч молодых людей от угона в Германию на принудительные работы.