В России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах, заявил Никитин

Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами — теперь каждый пассажир не может провозить с собой более двух пауэрбанков. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также заряжать в полете. Изменения в свои правила перевозки внесли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и Smartavia, также в своих каналах их анонсировало министерство транспорта.