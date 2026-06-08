РУСАЛ поддержал детский конкурс в рамках проекта «Ангелы Мира»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5 июня в Красноярске открылась выставка международного проекта «Ангелы Мира», который объединил художников из 25 стран мира.
«В рамках 12-го сезона нашего проекта “Ангелы мира” подведены итоги международного конкурса детского творчества “Ангелы Мира — дети. 2026”, — поясняет арт-директор проекта Олег Ровда. — Спасибо нашим друзьям — компании РУСАЛ, с которой мы сотрудничаем уже 9 лет. В прошлом году в аналогичном конкурсе участвовало полторы тысячи юных художников от 4 до 15 лет. В этом году конкурсанты были из 4 стран — России, Беларуси, Казахстана, Молдовы. Тематика работ обозначена как “Ангелы времен года”. Причем, картины ребятишек из малых городов поражают своей непосредственностью и самобытностью».
В экспозиционном зале в день открытия зрителям показали большую программу, в которой творческие коллективы представляли номера на тематику картин. Обрамлением концертной площадки стали более 100 картин, выставленных для показа посетителям.
Художник-живописец Ульяна Кузнецова из Красноярска преподает в детской студии при Доме художника. Четверо воспитанников этой студии стали лауреатами детского международного конкурса, а один удостоен Диплома I степени.
«В этом проекте мы участвуем первый раз, хотя за плечами множество конкурсов, — рассказал педагог. — Для начинающих художников участие в конкурсах международного уровня — это возможность пополнить свое портфолио. Немаловажно и то, что Дипломы победителей учитываются при поступлении в профильные учебные заведения. Поэтому “Ангелы мира” для детей это своего рода шаг в профессию».
Заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев, награждавший победителей, отметил, что компания сотрудничает с различными социально значимыми инициативами и вносит свой вклад в развитие детского творчества и развитие культурных ценностей.
«РУСАЛ регулярно поддерживает культурные проекты, поскольку нам важно развивать искусство и культурные ценности в городах ответственности. Проект “Ангелы мира” затрагивает важные духовные темы. Поддерживая инициативу поучаствовать в нем у детей, мы инвестируем в духовное развитие подрастающего поколения. Искусство всем дарит радость, дает силы преодолевать трудности и делает наше будущее более прочным и созидательным».
Участие в подобных мероприятиях является особой миссией РУСАЛа. При основании компании Олег Дерипаска инициировал поддержку культурных событий в городах ответственности, и эта традиция расширяется по сей день.
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