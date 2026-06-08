РУСАЛ поддержал детский конкурс в рамках проекта «Ангелы Мира»

«В рамках 12-го сезона нашего проекта “Ангелы мира” подведены итоги международного конкурса детского творчества “Ангелы Мира — дети. 2026”, — поясняет арт-директор проекта Олег Ровда. — Спасибо нашим друзьям — компании РУСАЛ, с которой мы сотрудничаем уже 9 лет. В прошлом году в аналогичном конкурсе участвовало полторы тысячи юных художников от 4 до 15 лет. В этом году конкурсанты были из 4 стран — России, Беларуси, Казахстана, Молдовы. Тематика работ обозначена как “Ангелы времен года”. Причем, картины ребятишек из малых городов поражают своей непосредственностью и самобытностью».