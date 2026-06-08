В Красноярске ввели режим «черного неба»

С 19:00 8 июня в Красноярске начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Как сообщил министр экологии края Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над городом до 10:00 9 июня.
В этот период организации должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщить о нарушениях можно по телефону министерства экологии: 8−800−20−11−116.
Горожан также просят отказаться от проведения любых работ, которые ведут к загрязнению воздуха.
Кроме того, неблагоприятные метеоусловия ожидаются на территории Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского и других муниципальных округов.