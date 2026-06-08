Расписание рейсов ночных автобусов скорректируют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется внести изменения в расписание отдельных рейсов ночных автобусов. Общественный транспорт не успевает прибывать в конечные точки из-за заторов на Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщили в ЦРТС.
Напомним, ночные автобусы запустили в столице Приволжья в начале июня. Предполагается, что с их помощью горожанам и туристам будет проще перемещаться между популярными локациями в темное время суток. Общественный транспорт работает с десяти вечера до двух часов ночи.
По данным Центра развития транспортных систем, ночным автобусам приходится нарушать расписание из-за пробок. Кроме того, личные автомобили нередко блокируют остановки общественного транспорта, из-за чего также страдает график пассажироперевозок.
«Чтобы ночной автобус остановился на нужной остановке, обязательно надо подавать сигнал водителю при её приближении — отсутствие сигнала может привести к тому, что транспорт проедет мимо», — предупредили в ЦРТС.
Ранее мы рассказывали о том, работу каких маршрутов общественного транспорта усилят в Нижнем Новгороде в День России, 12 июня.