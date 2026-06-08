Продажи автомобилей бренда VOLGA стартуют 19 июня

Начало продаж автомобилей возрожденного бренда VOLGA намечено на 19 июня. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя бренда Татьяну Фадееву.
У возрожденной автомобильной марки на данный момент 25−30 дилерских центров по всей России. 19 июня они откроют двери для первых клиентов. Компания делает упор на крупные региональные центры и города-миллионники.
«При этом наша дилерская сеть активно расширяется: новые партнеры планомерно внедряют стандарты и айдентику бренда. К концу года планируем порядка 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Половина из них уже отобрана и находится на стадии запуска», — сказала Татьяна Фадеева (цитата по «Российской газете»).
До конца 2026 года представители бренда рассчитывают продать около 25−27 тысяч автомобилей. Производственный план на этот год — порядка 30 000 автомобилей.
Напомним, минимальная стоимость новой машины VOLGA составляет 2,749 млн рублей. За эту сумму можно приобрести среднеразмерный кроссовер K40. В модельный ряд бренда также входит бизнес-седан C50, цены на который стартуют от 2,899 млн рублей.