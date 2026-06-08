Продажи автомобилей бренда VOLGA стартуют 19 июня

«При этом наша дилерская сеть активно расширяется: новые партнеры планомерно внедряют стандарты и айдентику бренда. К концу года планируем порядка 130 партнеров во всех ключевых городах страны. Половина из них уже отобрана и находится на стадии запуска», — сказала Татьяна Фадеева (цитата по «Российской газете»).